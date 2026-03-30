Scherma Mondiali Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro | 18 titoli in palio dal 1° al 9 aprile

A Rio de Janeiro si svolgono i Mondiali Giovani e Cadetti di scherma dal 1° al 9 aprile, con 18 titoli in palio. La squadra italiana si presenta con entusiasmo, secondo le dichiarazioni del presidente federale, che ha espresso fiducia nelle possibilità di successo dei giovani atleti italiani durante la competizione.

“Carichi e sulle ali dell’entusiasmo, abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti”: le parole del presidente federale Mazzone lanciano la spedizione azzurra in Brasile. Si parte con la sciabola mercoledì. La scherma italiana guarda al Brasile. Dal 1° al 9 aprile, Rio de Janeiro ospiterà i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti 2026, l’appuntamento più importante della stagione per le categorie Under 20 e Under 17. Diciotto titoli mondiali saranno assegnati nel corso di nove giornate di gare, due al giorno, con le pedane carioca pronte ad accendere i riflettori sui migliori schermidori giovanili del pianeta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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