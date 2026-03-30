In un’indagine condotta in settanta scuole italiane sono stati riscontrati settantasette casi di mutismo selettivo, con il 49% di questi presenti nelle scuole elementari. La scena che si presenta in classe è quella di studenti immobili e silenziosi, una situazione che, secondo l’Ufficio scolastico, richiede l’adozione di strategie educative specifiche per affrontarla.

IL FENOMENO. Mutismo selettivo, indagine in 70 scuole: dei 37 casi il 49% è alle elementari. L’Ufficio scolastico: «Servono strategie educative mirate». Il mutismo selettivo è entrato nelle scuole bergamasche come realtà da conoscere e affrontare con strumenti adeguati. È quanto emerso dal seminario di studi «Momentaneamente silenziosi» tenutosi giovedì scorso, promosso dall’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo all’Istituto Paleocapa, che ha visto una partecipazione ampia di docenti e personale educativo. Non è una scelta, né un atteggiamento oppositivo: alla base vi è un’ansia intensa che blocca la comunicazione in alcuni ambienti, come la scuola Per la prima volta, infatti, l’Ufficio scolastico della Lombardia, insieme a quello provinciale, ha avviato una ricognizione sistematica sul fenomeno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Scena muta» tra i banchi, «disagio da non trascurare»

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