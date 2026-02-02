Maturità Valditara | Chi farà scena muta è fuori

Valditara avverte gli studenti: chi farà scena muta all’esame di maturità sarà escluso. Con la nuova riforma, chi si rifiuta di sostenere l’orale o fa scena muta rischia di perdere l’occasione. Il ministro sottolinea che ora si valuta anche l’autonomia e la responsabilità degli studenti, oltre alle conoscenze.

Grazie alla riforma della maturità da quest’anno chi fa scena muta “è fuori perché è una questione di maturità e allora fare scena muta all’orale o rifiutarsi addirittura di sostenere l’orale non è coerente con il nuovo criterio che punta a valorizzare non soltanto le competenze e le conoscenze, ma anche a valutare quel grado di autonomia, di responsabilità e quindi di crescita personale che deve caratterizzare ogni studente”. A dirlo il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della visita all’Itsos Albe Steiner nel quartiere Corvetto di Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara critica chi sceglie di non esprimersi durante l’orale della maturità, sottolineando l’importanza del merito e dell’impegno.

Il ministro Valditara critica coloro che evitano di affrontare le prove della maturità, sottolineando come il rispetto per l'impegno degli studenti sia fondamentale.

Grazie alla riforma della maturità da quest'anno chi fa scena muta è fuori perché è una questione di maturità

Le discipline dello scritto e per il colloquio sono state pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito. Latino al classico e matematica allo scientifico.

Maturità 2026: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico Firmato il decreto del ministro Valditara: definite seconde prove, colloquio orale e calendario dell'esame

