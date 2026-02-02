Maturità Valditara | Chi farà scena muta è fuori

Da lapresse.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valditara avverte gli studenti: chi farà scena muta all’esame di maturità sarà escluso. Con la nuova riforma, chi si rifiuta di sostenere l’orale o fa scena muta rischia di perdere l’occasione. Il ministro sottolinea che ora si valuta anche l’autonomia e la responsabilità degli studenti, oltre alle conoscenze.

Grazie alla riforma della maturità da quest’anno chi fa scena muta “è fuori perché è una questione di maturità e allora fare scena muta all’orale o rifiutarsi addirittura di sostenere l’orale non è coerente con il nuovo criterio che punta a valorizzare non soltanto le competenze e le conoscenze, ma anche a valutare quel grado di autonomia, di responsabilità e quindi di crescita personale che deve caratterizzare ogni studente”. A dirlo il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della visita all’Itsos Albe Steiner nel quartiere Corvetto di Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maturit224 valditara chi far224 scena muta 232 fuori

© Lapresse.it - Maturità, Valditara: "Chi farà scena muta è fuori"

Approfondimenti su Maturità Valditara

Valditara: “Chi fa scena muta all’orale della maturità disprezza l’impegno dei compagni”. E poi: “Il merito fa paura alla sinistra. La scuola deve insegnare a rialzarsi, non regalare risultati”

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara critica chi sceglie di non esprimersi durante l’orale della maturità, sottolineando l’importanza del merito e dell’impegno.

Valditara: “Chi fa scena muta alla maturità disprezza impegno dei compagni”. E poi: “Il merito fa paura alla sinistra. La scuola deve insegnare a rialzarsi, non regalare risultati”

Il ministro Valditara critica coloro che evitano di affrontare le prove della maturità, sottolineando come il rispetto per l'impegno degli studenti sia fondamentale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Maturità, Valditara: Chi fa scena muta è fuori #lapresse

Video Maturità, Valditara: Chi fa scena muta è fuori #lapresse

Ultime notizie su Maturità Valditara

Argomenti discussi: Maturità, Valditara: Bocciato chi rifiuterà orale. Il nuovo esame consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali; Maturità 2026, Valditara: Orale tutto nuovo, chi non lo sosterrà sarà bocciato; Maturità, Valditara Chi non sosterrà l’esame orale dovrà ripetere l’anno.

maturità valditara chi faràMaturità, Valditara: Chi farà scena muta è fuori(LaPresse) Grazie alla riforma della maturità da quest'anno chi fa scena muta è fuori perché è una questione di maturità e allora fare scena ... stream24.ilsole24ore.com

Maturità 2026, scelte le materie per la seconda prova: latino al classico e matematica allo scientifico. Valditara: Bocciato chi rifiuta l'oraleLe discipline dello scritto e per il colloquio sono state pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito. Ecco quali sono le principali novità e le informazioni utili sulla piattaforma ... bresciatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.