Violenza tra i banchi Princi | Non basta aumentare i controlli bisogna curare il disagio dei giovani

La recente tragedia a La Spezia evidenzia la complessità dei problemi di sicurezza nelle scuole e il disagio tra i giovani. Princi sottolinea che, oltre ai controlli, è fondamentale affrontare le cause profonde di questa sofferenza. Un’attenzione condivisa che richiede interventi mirati per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo, in grado di sostenere il benessere delle nuove generazioni.

L’eurodeputata di Forza Italia richiama il ruolo centrale della comunità scolastica come luogo di ascolto, educazione civica e prevenzione dopo la tragedia avvenuta a La Spezia La tragica morte dello studente accoltellato all’interno di una scuola di La Spezia riaccende il dibattito sul tema della sicurezza negli istituti scolastici e, soprattutto, sul crescente disagio che attraversa le nuove generazioni. A intervenire è Giusi Princi, europarlamentare di Forza Itali che invita ad andare oltre le risposte emergenziali. "Viviamo un’epoca segnata da fragilità diffuse- afferma- e i giovani manifestano un bisogno urgente di orientamento, ascolto e accompagnamento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

