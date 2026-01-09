Alluvioni e polizze | L’obbligo è un problema costi alti e caos regole

Le alluvioni rappresentano un rischio reale per molte imprese, e la normativa sulla polizza assicurativa obbligatoria mira a tutelarle. Tuttavia, per le piccole aziende riminesi, questa obbligatorietà si traduce spesso in costi elevati e una complessità normativa che genera confusione. Davide Ortalli, direttore di Cna, evidenzia come questa misura, seppur necessaria, richieda un’attenta valutazione per evitare che diventi un onere insostenibile.

Polizza assicurativa obbligatoria contro gli eventi catastrofali. Bastano queste poche parole per far salire la bile alle piccole imprese riminesi, ammette Davide Ortalli, direttore di Cna. Dal primo giorno di gennaio è obbligatorio per le piccole imprese munirsi di una assicurazione di questo tipo. La deroga data nel corso del 2025 dal governo rispetto all’entrata in vigore dell’obbligatorietà è scaduta, ed ora il passo successivo è presentarsi nella sede di una compagnia assicurativa e pagare il premio. "Ma pochi sono quelli che lo stanno facenbo – prosegue Ortalli –. L’obbligo viene vissuto come una sorta di tassazione ulteriore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

