Alcolock in auto scatta l' obbligo | cos' è come funziona costi e chi deve installarlo

L'installazione dell'alcolock in auto diventa obbligatoria per chi ha commesso infrazioni relative alla guida sotto effetto di alcol. La misura mira a prevenire incidenti e a ridurre i rischi sulle strade. Le autorità hanno reso pubblici i rivenditori autorizzati e le officine che si occupano dell’installazione, specificando anche i modelli compatibili. L’obiettivo è garantire un’applicazione più semplice e trasparente di questa norma. La lista completa si trova sul Portale dell’automobilista.

