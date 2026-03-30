Scatta l' allerta per vento forte | rischio incendi molto alto

Nelle prime ore del pomeriggio di lunedì, il vento forte ha interessato diverse zone, portando con sé un aumento del rischio di incendi. In risposta, le autorità di protezione civile hanno emesso un bollettino di colore giallo, segnalando condizioni di instabilità meteorologica. Le allerte riguardano principalmente le aree più vulnerabili alle situazioni di pericolo legate al vento e ai possibili incendi.

Doppio bollettino diramato da Regione Lombardia a causa dell'instabilità meteorologica. Fra lunedì e martedì attese raffiche fino a 90 chilometri orari Scattano nuovo allerte di protezione civile dovute alle condizioni meteo instabili. Come da previsioni, il vento forte è arrivato dal pomeriggio di lunedì, tanto da costringere il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia a emettere un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) in vigore per il territorio delle Prealpi lecchesi dalle 6 di martedì 31 marzo alle 00 del 1° aprile. Contestualmente è salita a livello arancione l'allerta per rischio incendi, che già hanno colpito il territorio nella giornata di domenica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Scatta l'allerta per vento forte: rischio incendi molto alto Articoli correlati Maltempo in Toscana: pioggia e vento forte, scatta l’allerta gialla mercoledì 11. Le zone a rischioFIRENZE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico dalle ore 22 di oggi, 10... Allagamenti e vento forte, scatta l’allerta meteo sull’Italia per le prossime ore: le zone a rischioAncora maltempo in Italia con piogge, vento e temperature invernali che insistono soprattutto sul Centro-Sud. Dry, windy weather prompts fire alert, power outages across DC region