Scappate correte via Assalto in superstrada spari e fiamme

Questa mattina, sulla superstrada nel Sud, si è verificato un assalto che ha provocato scompiglio. Testimoni raccontano di spari e fiamme, mentre le persone presenti sono scappate in fretta, cercando di mettere in salvo la pelle. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi sia coinvolto in questa scena da film.

Ancora paura e tensione sulle strade del Sud, dove nel giro di pochi minuti si sono vissute scene degne di un film. In superstrada, improvvisamente, spari e fiamme hanno interrotto la normale circolazione, lasciando automobilisti e residenti sotto choc. Il rumore delle esplosioni e dei colpi d'arma da fuoco ha trasformato un tratto di asfalto in un teatro di terrore, con il traffico paralizzato e le auto ferme in coda. >> Olimpiadi Milano Cortina, Trump choc: attacco senza precedenti, cosa sta succedendo Secondo le prime informazioni, tutto è iniziato quando un mezzo pesante è apparso di traverso sulla carreggiata.

