Scanzi | Non vado in tv con Sgarbi Gasparri Santanché e Renzi e conferma il retroscena di Fanpage su Mediaset
Andrea Scanzi ha dichiarato di non voler partecipare a programmi televisivi con figure politiche come Sgarbi, Gasparri, Santanché e Renzi. Durante un'intervista, ha confermato quanto riportato da Fanpage riguardo a una decisione presa in relazione a Mediaset. Ha anche condiviso alcuni aneddoti relativi a incontri con esponenti del governo, tra cui la premier e altri personaggi storici.
Andrea Scanzi a BSMT di Gazzoli: i quattro nomi con cui si rifiuta di condividere lo studio, gli aneddoti con Meloni e Mussolini e la conferma del retroscena Fanpage su Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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