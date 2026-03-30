Scanzi | Non vado in tv con Sgarbi Gasparri Santanché e Renzi e conferma il retroscena di Fanpage su Mediaset

Andrea Scanzi ha dichiarato di non voler partecipare a programmi televisivi con figure politiche come Sgarbi, Gasparri, Santanché e Renzi. Durante un'intervista, ha confermato quanto riportato da Fanpage riguardo a una decisione presa in relazione a Mediaset. Ha anche condiviso alcuni aneddoti relativi a incontri con esponenti del governo, tra cui la premier e altri personaggi storici.