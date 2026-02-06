Corona risponde a Mediaset dopo la causa per 160milioni | Se vado a processo tutti imputati con me

Fabrizio Corona replica a Mediaset, che ha intentato contro di lui una causa civile da 160 milioni di euro. Corona definisce l'azione un atto intimidatorio e avverte: se dovesse andare a processo, saranno tutti imputati con lui. La risposta arriva a pochi giorni dalla decisione dell’azienda di agire legalmente, e il suo tono resta deciso e diretto.

Fabrizio Corona ha risposto a Mediaset, dopo che l'azienda ha intentato contro di lui una causa civile di 160milioni per danni reputazionali: "Un atto intimidatorio. Se vado in udiennza, devono salire tutti sul banco degli imputati: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Marina Berlusconi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona si presenta tranquillo davanti alle telecamere di Non è la TV.

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento.

Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona

Mediaset denuncia i locali che ospiteranno Corona (e Corona denuncia Mediaset), ma perché non usa i suoi media, i suoi talk e Le Iene per smontare le accuse di Falsissimo?Mediaset denuncia i locali che ospiteranno Corona ma nessuno si fa una domanda: perché un colosso dei media e dell’informazione non smonta le accuse facendo giornalismo, invitandolo nei programmi, int ... mowmag.com

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro: «Diffonde falsità a scopo di lucro senza il minimo rispetto per le persone»Contro l'ex re dei paparazzi ci sono i vertici dell'azienda, Marina e Pier Silvio Berlusconi, ma anche volti come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Samira Lui ... vanityfair.it

Come una gara di scacchi. Ad ogni mossa “contro” di lui Fabrizio Corona risponde sempre. Nonostante divieti e denunci impostigli l’ex agente fotografico appare sempre più determinato a far sentire comunque la propria voce. E così ha deciso di portare a teat facebook

Dopo lo scandalo Signorini sollevato da Fabrizio Corona, Mediaset risponde con una nuova edizione del reality. Ma siamo sicuri che sia la mossa giusta x.com