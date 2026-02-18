Vittorio Sgarbi | Evelina parla con me solo attraverso tribunali e tv non dica di volere il mio bene

Vittorio Sgarbi denuncia che Evelina si rivolge a lui solo attraverso cause legali e programmi televisivi. La causa di questa distanza, secondo lui, è il mancato confronto diretto tra padre e figlia. In un’intervista, Sgarbi afferma di non aver parlato con Evelina in questi mesi, se non in tribunale o in televisione. La situazione si aggrava, mentre i due continuano a scambiarsi accuse pubbliche. La vicenda familiare di Sgarbi resta al centro dell’attenzione dei media italiani.

Vittorio Sgarbi commenta il rapporto con la figlia Evelina, dalla quale è stato citato in giudizio. Il critico d'arte dice di non aver avuto un dialogo con lei in questi mesi, se non tramite tribunali e tv.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Evelina Sgarbi sul padre Vittorio: “Chiuso in stanza perché ha tentato il suicidio. Ho denunciato per maltrattamenti”

Evelina Sgarbi: “La compagna di mio padre non mi è mai piaciuta. Anche mio fratello vuole sia fatta chiarezza”Evelina Sgarbi, ospite a Verissimo, ha affrontato la questione riguardante il rapporto con suo padre Vittorio e la sua compagna Sabrina Colle.

vittorio sgarbi evelina parlaMia figlia Evelina parla con giornali e tv ma non con me. La perizia psichiatrica? È come quegli incubi in cui sogni di dover rifare la maturità: così Vittorio SgarbiIl critico d'arte risponde alle preoccupazioni della figlia e commenta la perizia psichiatrica: Come un incubo in cui devo rifare la maturità ... ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi torna a parlare della figlia: Parla a tv e giornali ma a me nemmeno una chiamataVittorio Sgarbi torna a parlare del rapporto con la figlia Evelina, dopo l’assoluzione per il caso del quadro di Rutilio Manetti ... dilei.it