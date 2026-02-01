Domani il Primo Memorial Benito Scarfone al Palazzetto dello Sport di Giovino

Domani pomeriggio alle 17.30, il Palazzetto dello Sport di Giovino ospita il primo Memorial dedicato a Benito Scarfone, scomparso tre anni fa. L’evento si svolge nel quartiere Lido di Catanzaro e vuole onorare la memoria dell’ex atleta e figura locale. La manifestazione coinvolge sportivi e appassionati, pronti a ricordare il suo percorso e la sua passione.

Domani, lunedì 2 febbraio, alle ore 17.30, si terrà al Palazzetto dello Sport di Giovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, il primo Memorial dedicato a Benito Scarfone, scomparso tre anni fa. L’iniziativa, organizzata dalla Segreteria Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato, ha l’obiettivo di onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno duraturo nel mondo della polizia e del sindacalismo. Prima del fischio d’inizio, alle 17.15, è previsto un momento di raccoglimento in ricordo di Scarfone, accompagnato dalla benedizione di Don Ivan, parroco della Parrocchia di Giovino, con la partecipazione dei familiari e di un nutrito gruppo di colleghi, amici e simpatizzanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domani il Primo Memorial “Benito Scarfone” al Palazzetto dello Sport di Giovino Approfondimenti su Benito Scarfone Boxe Oggi alle 16 al Palazzetto dello sport appuntamento con la “noble art“. Luci puntate sul Memorial Morabito. Forti emozioni con quindici incontri Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Benito Scarfone Argomenti discussi: Rai per il Giorno della Memoria; Santos 1948. Domenica 25 gennaio il primo Memorial Franco Iori sul sintetico Rabotti; Giornata della Memoria: domani incontro all’Istituto A. D’Aosta; Vasto celebra il giorno della Memoria. Domani il Primo Memorial Benito Scarfone al Palazzetto dello Sport di GiovinoSi terrà domani, lunedì 2 febbraio, con inizio alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport di Giovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, il 1° Memorial Benito Scarfone, torneo di calcio a 5 ... catanzaroinforma.it Domani il Vupi 2026 Memorial Paolo CoppiIl Volley Prato festeggia la Befana ricordando Paolo Coppi, indimenticato presidente scomparso nel 2020. È il secondo appuntamento che la società del presidente Giuntoli dedica al suo primo massimo ... lanazione.it Trofeo Finaiti – Solarino, 25 gennaio 2026 Memorial Mimmo Portelli Grande partecipazione a Solarino con 180 iscritti complessivi al primo Memorial Mimmo Portelli, prova valevole per il Giro della Provincia di Siracusa. Al via della prima batteria Over 45 be - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.