La UEFA ha deciso di multare la squadra Stella Rossa dopo che è stata mostrata un’immagine di Gesù durante una competizione. La sanzione economica è significativa e si aggiunge a una serie di polemiche legate a questa scelta. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e osservatori, mentre la squadra non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto.

È davvero sconcertante decisione della UEFA: arriva una multa considerevole alla squadra Stella Rossa per aver mostrato un’immagine di Gesù. La motivazione è scandalosa. Non ci si aspetterebbe mai qualcosa del genere, ma in realtà è accaduto davvero. Una coreografia sportiva che rappresentava un’immagine di Gesù è stata oggetto di una sanzione pecuniaria. La decisione della UEFA, ovvero la Union of European Football Associations (Unione delle Federazioni Calcistiche Europee), l’organo di governo del calcio in Europa è arrivata pochi giorni fa. La UEFA ha multato la squadra di calcio serba FK Stella Rossa di 40.000 euro per una grande coreografia raffigurante Gesù esposta dai tifosi durante una partita di Europa League contro il LOSC Lille. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Scandalo UEFA: multa pesantemente l’immagine di Gesù della Stella Rossa perché “disturba”

Articoli correlati

La UEFA condanna la coreografia della Stella Rossa, è polemica: due pesi e due misure nelle sanzioniSta facendo molto discutere la decisione della UEFA di multare in maniera forte la tifoseria della Stella Rossa per aver mostrato l’immagine di San...

Virtus-Stella Rossa, stretta della Prefettura sulla vendita dei biglietti per il match di Eurolega. Scopri il perchéBologna, 14 gennaio 2026 – Stretta da parte della Prefettura alla vendita dei tagliandi per la partita di Eurolega “Virtus Bologna-Stella Rossa di...