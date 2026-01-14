Virtus-Stella Rossa stretta della Prefettura sulla vendita dei biglietti per il match di Eurolega Scopri il perché
La Prefettura di Bologna ha annunciato restrizioni sulla vendita dei biglietti per la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, in programma il 23 gennaio presso la Virtus Arena. La misura mira a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’evento. Di seguito, si approfondiscono le ragioni di questa decisione e le modalità di distribuzione dei tagliandi.
Bologna, 14 gennaio 2026 – Stretta da parte della Prefettura alla vendita dei tagliandi per la partita di Eurolega “Virtus Bologna-Stella Rossa di Belgrado (Serbia) in programma alla Virtus Arena di Bologna venerdì prossimo, 23 gennaio. La vendita dei biglietti per il match di basket, quindi, saranno disposti per i soli residenti in Italia (e quindi non disponibili per i tifosi serbi ), ma con un’ulteriore restrizione: verrà vietata la vendita dei tagliandi a tutti i residenti delle province di Napoli e Roma. Il giro di vite lo ha reso noto il prefetto Enrico Ricci, sulla base della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni Sportive e delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni Sportive, acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season
Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 23-15, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i serbi tentano la prima fuga del match
DIRETTA/ Stella Rossa Virtus Bologna (risultato finale 90-89): tiro sbagliato all’ultimo! 19 dicembre 2025 - 40 contro la Virtus Bologna dopo un primo tempo intenso e giocato su buoni ritmi. ilsussidiario.net
La Stella Rossa ferma la corsa di Bologna: la Virtus cade a Belgrado in volata - Inizio difficile per la Virtus, che a Belgrado subisce un po’ la maggiore fisicità della Stella Rossa e va sotto anche in doppia cifra, ma si rimette subito in corsa e all’intervallo lungo è avanti di ... sport.sky.it
Virtus, che beffa! Non basta un immenso Edwards, la Stella Rossa vince allo scadere - Dopo l'impresa contro il Partizan, in casa della Stella Rossa le Vu Nere cadono nel finale. gazzetta.it
La prima gara della seconda fase dell’under 19 rossoblù nel campionato Gold vede una netta vittoria per l’Hotel Stella Marina sulla Virtus Siena. La gara disputata dai ragazzi di Cecconi e Tabani contro i senesi è terminata con il punteggio di 88 – 53 con i facebook
#EuroLeague | Tutto su Stella Rossa Belgrado-Virtus Bologna x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.