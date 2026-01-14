Virtus-Stella Rossa stretta della Prefettura sulla vendita dei biglietti per il match di Eurolega Scopri il perché

La Prefettura di Bologna ha annunciato restrizioni sulla vendita dei biglietti per la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, in programma il 23 gennaio presso la Virtus Arena. La misura mira a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’evento. Di seguito, si approfondiscono le ragioni di questa decisione e le modalità di distribuzione dei tagliandi.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Stretta da parte della Prefettura alla vendita dei tagliandi per la partita di Eurolega “Virtus Bologna-Stella Rossa di Belgrado (Serbia) in programma alla Virtus Arena di Bologna venerdì prossimo, 23 gennaio. La vendita dei biglietti per il match di basket, quindi, saranno disposti per i soli residenti in Italia (e quindi non disponibili per i tifosi serbi ), ma con un’ulteriore restrizione: verrà vietata la vendita dei tagliandi a tutti i residenti delle province di Napoli e Roma. Il giro di vite lo ha reso noto il prefetto Enrico Ricci, sulla base della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni Sportive e delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni Sportive, acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

