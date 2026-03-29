La UEFA ha deciso di multare pesantemente la tifoseria della Stella Rossa dopo che alcuni supporter hanno esibito un’immagine di San Sebastiano durante una partita. La decisione ha suscitato polemiche, poiché molti osservano che le sanzioni non sono state applicate allo stesso modo in altri casi simili. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi coinvolti.

Sta facendo molto discutere la decisione della UEFA di multare in maniera forte la tifoseria della Stella Rossa per aver mostrato l’immagine di San Sebastiano. I comportamenti e le coreografie dei tifosi finiscono spesso nel mirino della UEFA o degli organi competenti e sono spesso a rischio sanzioni. Quanto accaduto recentemente con la Stella Rossa di Belgrado, sanzionata dalla UEFA per una coreografia giudicata inappropriata sta ancora facendo discutere anche considerato quanto accaduto in passato. Sanzione alla Stella Rossa per la coreografia (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante una partita in Europa della propria squadra, i tifosi della Stella Rossa hanno esposto una coreografia raffigurante San Sebastiano, figura iconica della tradizione cristiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La UEFA condanna la coreografia della Stella Rossa, è polemica: due pesi e due misure nelle sanzioni

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