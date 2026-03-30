Si parla di un possibile scambio tra la Juventus e l'Inter previsto per la prossima estate. Tra le novità, si menziona il coinvolgimento di un calciatore in particolare, Locatelli. Le trattative sono attualmente al centro di indiscrezioni e non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte delle società coinvolte. La situazione resta in evoluzione e il mercato estivo potrebbe portare ulteriori sviluppi.

Nuove voci su un possibile scambio tra Juventus e Inter la prossima estate: ecco cosa sta succedendo. Le strade di Juventus e Inter tornano a incrociarsi, questa volta in sede di calciomercato. Entrambi i club sono concentratissimi sul finale di stagione e puntano a dare il meglio in vista della volata scudetto e Champions League, ma occhi anche ai possibile intrecci che potrebbero rendere incandescente la prossima estate. Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Si è parlato a lungo di un possibile affare tra Juve e Inter negli scorsi mesi e adesso arriva un nuovo importantissimo annuncio in tal senso. A farlo è il giornalista Enzo Bucchioni... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scambio Juve-Inter, c’entra Locatelli: l’annuncio

Articoli correlati

Ultimissime Juve LIVE: Thuram in bilico per Inter Juve, la conferenza stampa di Locatellidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Inter Juve 2-2 LIVE: la pareggia Locatelli!!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Approfondimenti e contenuti su Scambio Juve Inter c'entra Locatelli...

Temi più discussi: Juve, Kolo Muani ha detto sì: vuole tornare. Il Psg pensa allo scambio con David; Juventus di nuovo su Kolo Muani: quanto costa, ingaggio, scadenza contratto e il possibile scambio con Jonathan David; Juve-Sassuolo, braccio di Idzes in area di rigore: Open VAR, Tocco c'è, corretta la decisione finale; ? Scambio Dodò-Di Gregorio? Napoli-Koné e Milan-Parrott: le news di oggi?.

Bucchioni: Locatelli-Frattesi, scambio Juve-Inter in chiave nazionale. Un regista alla Lobotka per Spalletti. Juve tratta Lewandowski, Alisson e Bernardo SilvaIl collega Bucchioni su Tmw: Siamo alla vigilia di Bosnia-Italia, una finale già complicata, condita dalle solite polemiche e dal meteo. L’Italia del pallone ha il fiato ... tuttojuve.com

Thuram non c’entra: ipotesi clamoroso scambio Inter-Juve. Idea tenuta finora sottotracciaEnzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha parlato della clamorosa ipotesi di uno scambio Inter-Juventus ... msn.com

Salta lo scambio tra Inter e Roma, 30 milioni dalla Juventus e colpo in... Altro - facebook.com facebook

Editoriale @EnzoBucchioni #Juve e #Inter mosse di mercato x.com