Inter Juve 2-2 LIVE | la pareggia Locatelli!!

Da juventusnews24.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Locatelli ha segnato il gol che ha portato l’Inter a pareggiare contro la Juventus, mantenendo in equilibrio il risultato finale. La partita si è conclusa 2-2 e ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto, con il centrocampista nerazzurro che ha trovato la rete al 78’. La gara si è giocata allo stadio San Siro, davanti a migliaia di tifosi appassionati.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da  derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena  Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 2-2: sintesi e moviola. 83? PAREGGIO DELLA JUVENTUS!! – I bianconeri trovano il gol del pareggio clamoroso a San Siro! McKennie appoggia per Locatelli che con un tocco di prima nell’angolino batte Sommer. Juventus eroica a San Siro. 78? AMMONITO INTER – Cartellino giallo ai danni di Calhanoglu dopo un fallo su Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

inter juve 2 2 live la pareggia locatelli

© Juventusnews24.com - Inter Juve 2-2 LIVE: la pareggia Locatelli!!

Ultimissime Juve LIVE: Thuram in bilico per Inter Juve, la conferenza stampa di Locatelli

Luca Thuram rischia di saltare la partita tra Inter e Juventus a causa di un infortunio muscolare accusato durante l’allenamento di ieri.

Inter Juve 0-0 LIVE: che giocata di Locatelli per Yildiz!

Durante la partita tra Inter e Juventus, Locatelli ha messo in mostra una bella giocata che ha portato il pallone a Yildiz, ma la partita si è conclusa senza reti.

JUVE MILAN 0-0 - Parodia

Video JUVE MILAN 0-0 - Parodia
Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus accende San Valentino; Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.

Pagina 2 | Dove vedere Inter-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Chivu e Spalletti ... corrieredellosport.it

Thuram no rischi, McKennie vicino a Locatelli: Inter-Juve, Spalletti si gioca il Derby d’Italia cosìTORINO - Testa bassa. Lavorare. E saltare gli imprevisti un po’ come gli ostacoli: avendo cura a non inciampare. Non se lo può permettere, del resto, la Juventus. Perché stasera c’è l’Inter, perché ma ... msn.com