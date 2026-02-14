Inter Juve 2-2 LIVE | la pareggia Locatelli!!

Luca Locatelli ha segnato il gol che ha portato l’Inter a pareggiare contro la Juventus, mantenendo in equilibrio il risultato finale. La partita si è conclusa 2-2 e ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto, con il centrocampista nerazzurro che ha trovato la rete al 78’. La gara si è giocata allo stadio San Siro, davanti a migliaia di tifosi appassionati.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 2-2: sintesi e moviola. 83? PAREGGIO DELLA JUVENTUS!! – I bianconeri trovano il gol del pareggio clamoroso a San Siro! McKennie appoggia per Locatelli che con un tocco di prima nell’angolino batte Sommer. Juventus eroica a San Siro. 78? AMMONITO INTER – Cartellino giallo ai danni di Calhanoglu dopo un fallo su Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juve 2-2 LIVE: la pareggia Locatelli!! Ultimissime Juve LIVE: Thuram in bilico per Inter Juve, la conferenza stampa di Locatelli Luca Thuram rischia di saltare la partita tra Inter e Juventus a causa di un infortunio muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Inter Juve 0-0 LIVE: che giocata di Locatelli per Yildiz! Durante la partita tra Inter e Juventus, Locatelli ha messo in mostra una bella giocata che ha portato il pallone a Yildiz, ma la partita si è conclusa senza reti. JUVE MILAN 0-0 - Parodia Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus accende San Valentino; Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Pagina 2 | Dove vedere Inter-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Chivu e Spalletti ... corrieredellosport.it Thuram no rischi, McKennie vicino a Locatelli: Inter-Juve, Spalletti si gioca il Derby d’Italia cosìTORINO - Testa bassa. Lavorare. E saltare gli imprevisti un po’ come gli ostacoli: avendo cura a non inciampare. Non se lo può permettere, del resto, la Juventus. Perché stasera c’è l’Inter, perché ma ... msn.com #Spalletti è perfettamente in clima #InterJuve #Inter #Juventus #Juve x.com Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook