Scalo ferroviario in arrivo una multinazionale per la logistica e la manutenzione dei treni

Una multinazionale specializzata nel settore ferroviario ha iniziato le procedure per stabilirsi nella zona della ‘Riminalda’, in via Osti, vicino alla stazione dei treni di Bondeno. L’azienda si occuperà di logistica e manutenzione dei convogli, con l’obiettivo di sviluppare nuove attività nell’area. L’insediamento è in fase di definizione e prevede l’avvio di interventi strutturali nelle prossime settimane.

Una multinazionale impegnata nel settore ferroviario ha avviato l’iter per il suo insediamento nella zona della ‘Riminalda’, in via Osti, vicino alla stazione dei treni, a Bondeno. Un progetto che, arrivato a regime, come suggeriscono gli investimenti economici previsti, dovrebbe aprire nuove prospettive economiche e per l’occupazione sul territorio. Il progetto riguarderà sia il discorso infrastrutturale (opificio, magazzino, armamento con binari nuovi) che un approccio mirato all’investimento tecnologico, con l’arrivo di un know-how di primo livello, che farà diventare Bondeno un vero centro manutentivo e logistico per il settore ferroviario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Scalo ferroviario, in arrivo una multinazionale per la logistica e la manutenzione dei treni Articoli correlati «Trasformare lo scalo ferroviario in un luogo protetto, sul tavolo l'ipotesi dei tornelli»Il nodo della sicurezza nel comparto dei trasporti piacentino torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico. Circolazione dei treni sospesa per lavori di manutenzioneDalle 15 alle 3 di notte nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Minturno... Una raccolta di contenuti su Scalo ferroviario Discussioni sull' argomento In treno tra città e aeroporto: le novità in arrivo in Italia e quello che cambierà per i milanesi; La Spagna valuta un nuovo terminal ferroviario fuori dal porto di Algeciras; Incidente in stazione: 37enne scivola Braccio tranciato dal treno in arrivo; Controlli della Polizia di Stato nelle adiacenze dello Scalo ferroviario. Ascoli, in arrivo un milione e mezzo per la stazione ferroviariaLo annuncia il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Arriva il primo 30% del finanziamento destinato allo scalo ascolano, inserito nel piano per rafforzare collegamenti, servizi e accessibili ... lanuovariviera.it Gli ultimi controlli nell'area dello scalo ferroviario di Termini e nelle vie limitrofe hanno portato all'arresto di cinque persone e a diverse sanzioni per il decoro urbano. Tra i casi più rilevanti, un'aggressione violenta in via Turati e furti all'interno del centro comme - facebook.com facebook Controlli interforze nell’area della stazione Termini, a Roma: Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno passato al setaccio lo scalo ferroviario e le zone limitrofe. Il bilancio è di 2 arresti, oltre 400 persone identificate e 8 esercizi commerciali is x.com