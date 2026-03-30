Scalia Sciacca adesso è crisi | netta sconfitta contro Gupe Catania

Nella ventunesima giornata del campionato di Serie B, la Scalia Volley Sciacca ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Gupe Catania. La squadra di Sciacca ha perso tutti i set in trasferta contro gli avversari etnei. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza set vinti dalla formazione ospite.

La Scalia Volley Sciacca incassa una netta sconfitta nella ventunesima giornata del campionato di Serie B, cedendo 3-0 sul campo della Gupe Catania. I parziali (25-23, 25-13, 25-23) raccontano una gara iniziata con buon piglio dai saccensi, capaci di portarsi avanti nel primo set, poi sfuggito per la maggiore determinazione dei catanesi nei punti decisivi. Il secondo parziale ha visto un dominio netto della Gupe, che ha imposto ritmo e precisione chiudendo 25-13. Più equilibrato il terzo set, con la Scalia Volley nuovamente in partita ma ancora una volta costretta ad inseguire e superata nel finale. La sconfitta conferma il momento di flessione del sestetto di Frinzi Russo in questa fase conclusiva della stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scalia Sciacca, adesso è crisi: netta sconfitta contro Gupe Catania Articoli correlati La Scalia Sciacca vola in Calabria, debutta lo schiacciatore IlicRiprende nel fine settimana il campionato di Serie B di pallavolo e la Scalia Volley Sciacca è pronta a tornare in campo dopo la pausa. Scalia Sciacca sfiora l’impresa, Bronte si salva solo al tie-breakLa Scalia Sciacca frena la corsa della vice capolista Aquila Bronte al Palatenda “Roccazzella”, al termine di una gara intensa e di alto livello... Contenuti e approfondimenti su Scalia Sciacca Discussioni sull' argomento Anticipo al sabato per l'Unitas Sciacca. Domenica Scalia Volley ospita il S.Teresa Riva; Scalia Sciacca in cerca di riscatto, sfida casalinga con Santa Teresa Riva; Scalia Volley Sciacca, nuovo esame ad alta quota contro Santa Teresa Riva; Scalia Volley Sciacca, sconfitta che brucia contro Santa Teresa Riva. Scalia Volley Sciacca, nuovo esame ad alta quota contro Santa Teresa RivaLa squadra arriva da tre gare difficili: la sconfitta a Vibo Valentia, poi quella in casa al tie break contro l’Aquila Bronte e il ko netto sul campo della capolista Corigliano ... grandangoloagrigento.it Jonica Volley - S. Teresa di Riva. Beastie Boys · Make Some Noise. Riviviamo la trasferta di domenica scorsa attraverso i momenti più belli della contro Scalia Volley Sciacca #JonicaVolley #LaSerieB #Stagione2025_2026 #SantaTeresaDiRi - facebook.com facebook