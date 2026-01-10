La Scalia Sciacca vola in Calabria debutta lo schiacciatore Ilic

La Scalia Sciacca riprende il campionato di Serie B di pallavolo nel fine settimana, con il debutto dello schiacciatore Ilic in Calabria. Dopo la pausa, la squadra si prepara a affrontare la nuova fase della stagione, confermando l’impegno e la determinazione per ottenere risultati positivi. L’appuntamento è per la prossima partita, momento importante per la crescita e lo sviluppo del team.

Riprende nel fine settimana il campionato di Serie B di pallavolo e la Scalia Volley Sciacca è pronta a tornare in campo dopo la pausa. Per la dodicesima giornata del girone H, la formazione saccense sarà impegnata domani, 11 gennaio, nella lunga e impegnativa trasferta calabrese di Crotone.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Trasferta con il nuovo innesto per Scalia Sciacca a Santa Teresa Riva: debutta lo schiacciatore sardo Andrea Ferru Leggi anche: Scalia Volley rinforza il roster: arriva la potenza nordica Filip Ilic Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Volley Serie B, la Scalia Sciacca vola in Calabria: esordio per Ilic; La Scalia Sciacca vola in Calabria, debutta lo schiacciatore Filip Ilic. Volley Serie B, la Scalia Sciacca vola in Calabria: esordio per Ilic - La formazione saccense sarà impegnata domani 11 Gennaio nella lunga e impegnativa trasferta calabrese di Crotone ... grandangoloagrigento.it

Un giovane proveniente dalle Isole Faroe, già Nazionale nel suo Paese, per rinforzare Scalia Sciacca nel campionato di serie B di pallavolo. Leggi articolo completo nel link sotto al primo commento, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.