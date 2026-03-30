Scacco al gruppo Zagaria | 23 arresti e sequestri per 40 milioni Fratelli e nipote del boss a capo del clan | VIDEO

Nell'ambito di un'operazione condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Caserta e dal Ros, sono state arrestate 23 persone appartenenti alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. L'azione ha portato anche al sequestro di beni per circa 40 milioni di euro. Tra gli arrestati ci sono fratelli e un nipote del boss, che erano a capo del gruppo criminale.

L'inchiesta dei carabinieri e della Dda sulla nuova frangia dei Casalesi. Soldi riciclati in Spagna, in manette anche patron società rifiuti Sono 23 le persone arrestate nel blitz dei Carabinieri del Comando provinciale di Caserta e del Ros nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Napoli sulla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Il gip del Tribunale partenopeo ha disposto la custodia cautelare in carcere per 19 indagati e gli arresti domiciliari per gli altri 4. L'indagine, avviata nel 2019, ha fatto luce sull'operatività della fazione Zagaria in provincia di Caserta con proiezioni anche internazionali, in particolare per il riciclaggio dei capitali illeciti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Scacco al gruppo Zagaria: 23 arresti e sequestri per 40 milioni. Fratelli e nipote del boss a capo del clan | VIDEO Articoli correlati Blitz contro i Casalesi, 23 arresti: manette anche i fratelli del boss ZagariaTempo di lettura: < 1 minutoE’ di ventitré persone arrestate – 19 in carcere e 4 ai domiciliari – il bilancio dell’operazione della Direzione... Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euroIl provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in...