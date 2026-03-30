migranti il tribunale di salerno annulla il terzo fermo per la geo barents

Il Tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della nave Geo Barents, gestita da Medici Senza Frontiere. La nave, attiva tra giugno 2021 e novembre 2024, era stata sottoposta a fermo prima di questa decisione. La disposizione riguarda un provvedimento emesso in relazione a questioni legate all’attività di salvataggio e accoglienza di migranti.

Il Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo per la nave Geo Barents, operativa tra giungo 2021 e novembre 2024, di Medici Senza frontiere. Il fermo, emesso nell’agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale a settembre 2024 a seguito di un ricorso presentato da Msf. Il fermo in questione era il terzo dei 4 imposti alla Geo Barents ai sensi del Decreto Piantedosi, che ha stabilito restrizioni operative mirate e sanzioni per le navi civili di ricerca e soccorso. Obbliga le navi a dirigersi direttamente verso un porto assegnato dopo ogni salvataggio, vieta i salvataggi multipli senza previa autorizzazione e applica sanzioni in caso di inadempienza, tra cui fermi da 10 a 60 giorni e la possibile confisca della nave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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