Rinnovo Yildiz il comunicato ufficiale della Juventus | accordo presentato in conferenza stampa – FOTO

Rinnovo Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. Il vero botto di mercato della Juventus esplode a sessione conclusa, confermando la volontà ferrea della società di porre basi solidissime per il ciclo che verrà. Non si tratta di un nuovo acquisto, ma di una mossa strategica che blinda il gioiello più prezioso della corona bianconera: Kenan Yildiz. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha annunciato il prolungamento del contratto del talento turco classe 2005 fino al 30 giugno 2030. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Rinnovo Yildiz, il comunicato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz rinnova fino al 2030: il comunicato della JuventusL'amministratore delegato della Juventus Damien Comolli ha annunciato in conferenza stampa il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz fino al 2030, accanto al numero 10 bianconero. Pochi ... tuttojuve.com

Juventus, tifosi in estasi: ecco l’annuncio tanto attesoDopo una lunga trattativa che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso, la Juventus è riuscita a convincere Kenan Yildiz a prolungare il contratto e l’ha comunicato sabato pomeriggio attraverso una not ... sportal.it

Con il rinnovo di Yildiz, nella top 10 stipendi ci sono 3 Juventus 3 Inter 2 Napoli 1 Milan 1 Roma Top10 1. Vlahovic 12m€ 2. DeBruyne 10.5m€ 3. Leao 10 4. Lautaro 9 5. Dybala 9 6. Yildiz 7.2 7. Barella 6.5 8. M. Thuram 6 9. Lukaku 6 10. David 6 (Leao compre x.com

Yildiz-Juve, è rinnovo: ecco le cifre. E in conferenza con Spalletti ci sono anche Kenan e Comolli! facebook