A Sassuolo, il dress code dei giocatori si concentra spesso sull’uso della maglia bianca, anche se questa divisa viene adottata circa una volta su tre partite. La scelta dei vestiti in campo rappresenta un aspetto che viene monitorato, anche se non sempre viene rispettato con costanza. La squadra mostra una preferenza per la divisa bianca, anche se non la utilizza frequentemente.

di Stefano Fogliani SASSUOLO In bianco? Anche quando lo indossa il Sassuolo ci va di rado, giusto una volta su tre. Il giallo, invece, regala spesso alla squadra di Grosso esiti a sorpresa e per forza, se no che ‘giallo’ è? Non gioca, questi fine settimana, il Sassuolo, e allora giochiamo noi. Perché di questo si tratta, appunto un gioco, essendo quanto segue necessariamente ‘slegato’ dall’avversario, dalla tecnica, dagli episodi, dallo stato di forma del collettivo e dalle prodezze individuali, ovvero tutti i fattori che di solito ‘fanno’ le partite. Le maglie. Qui, le partite, le 30 del campionato neroverde, le facciamo ‘giocare’ alle maglie indossate dagli uomini di Fabio Grosso e scopriamo che a loro modo funzionano tutte e tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo, quanto conta il dress code. La miglior media è in maglia bianca

Articoli correlati

Met Gala 2026, svelato il dress code: Fashion is ArtPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

TeamKill Media annuncia Code UltraViolet, sequel di Code VioletCode UltraViolet: TeamKill Media Raddoppia la Sfida del Survival Horror Dinamico TeamKill Media ha annunciato lo sviluppo di Code UltraViolet, sequel...

Una selezione di notizie su Sassuolo quanto conta il dress code La...

Discussioni sull' argomento Spalletti show sul mercato Juve: Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!; Alessandro Iori: Sassuolo e Udinese tranquille, ma in A ci vorrebbero i playout.

Juventus–Sassuolo: numeri e curiosità del matchJuventus e Sassuolo si affronteranno sabato 21 marzo alle ore 20:45 in una sfida valida per la 30ª giornata di Serie A. Ecco alcuni dati significativi a confronto tra le due squadre: ... tuttojuve.com

Il Sassuolo ferma la Juve: Locatelli sbaglia un rigore all'87'. Tornano in campo Milik e VlahovicAll'Allianz Stadium la gara valida per la trentesima giornata di campionato tra i bianconeri di Spalletti e i neroverdi di Grosso: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Il Sassuolo pronto a rientrare in campo in chiave Cagliari! - facebook.com facebook

Live reaction JUVENTUS-SASSUOLO 1-1 Gli altri gufano meglio di noi COMO a +3 Video completo canale YouTube @ClaudioZulianiOfficial x.com