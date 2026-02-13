TeamKill Media annuncia Code UltraViolet sequel di Code Violet

TeamKill Media annuncia ufficialmente il nuovo gioco Code UltraViolet, il sequel di Code Violet. La casa di sviluppo promette di rinnovare l’esperienza horror con un gameplay più intenso e dinamico. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, continuando la storia e portando nuove sfide ai fan del genere. L’annuncio ha già suscitato curiosità tra gli appassionati, che aspettano di scoprire cosa riserva questa nuova avventura.

Code UltraViolet: TeamKill Media Raddoppia la Sfida del Survival Horror Dinamico. TeamKill Media ha annunciato lo sviluppo di Code UltraViolet, sequel diretto del suo survival horror sci-fi Code Violet, uscito lo scorso mese su PlayStation 5. La decisione, secondo lo studio, è motivata dall’interesse generato dal primo titolo e dal suo successo commerciale, spingendo il team a riprendere immediatamente il lavoro sul franchise. L’annuncio è stato diffuso tramite un post sul social network X, corredato da un’immagine che anticipa il logo del gioco e un dettaglio del volto della protagonista, Violet Sinclair.🔗 Leggi su Ameve.eu

