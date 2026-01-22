Il palinsesto Netflix Italia 2026 presenta nuove produzioni e ritorni attesi. Tra le novità, il debutto di Sarah Toscano in “Non abbiam bisogno di parole” e la partecipazione di Elodie nel crime. Confermate anche le serie “La legge di Lidia Poet” e “Maschi Veri”. Presentato da Florencia Di Stefano-Abichain allo Spazio Vittoria di Roma, l’evento ha anticipato date, trailer e alcune anticipazioni sulla stagione streaming in arrivo.

Presentata da Florencia Di Stefano-Abichain che ha esordito parlando di una stagione “all’insegna delle stelle”, il Netflix See What’s Next 2026 ovvero la presentazione del palinsesto della stagione in streaming tenutosi a Roma allo Spazio Vittoria ha svelato alcune novità interessanti, alcune conferme e alcune date e primi trailer. La presentazione ha riguardato soprattutto le serie in uscita ma ora ci addentriamo meglio nei titoli annunciati che potrete aspettarvi in questa stagione. Tinny Andreatta, Vicepresidente dei contenuti italiani del servizio streaming, ha spiegato che Netflix ha voluto concentrarsi non solo sulle serie ma anche sui film: “Presentiamo una stagione brillante come le stelle che è frutto del percorso di crescita, un viaggio attraverso le serie che è legato dal carisma dei protagonisti italiani più amati dal pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Palinsesto Netflix Italia 2026: il debutto di Sarah Toscano in “Non abbiam bisogno di parole”, il crime con Elodie e i ritorni de “La legge di Lidia Poet” e “Maschi Veri”

Sarah Toscano diventa attrice del film Netflix ‘Non abbiamo bisogno di parole’, quando esce e tramaSarah Toscano debutta come attrice nel film Netflix ‘Non abbiamo bisogno di parole’.

L’esordio di Sarah Toscano e il ritorno di Zerocalcare, le novità 2026 di Netflix ItaliaNetflix Italia annuncia le novità per il 2026, tra cui l’esordio di Sarah Toscano e il ritorno di Zerocalcare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Netflix Presenta L’offerta Italiana Del 2026: L'anno Delle Stelle; Cosa guardare su Netflix a febbraio 2026?; Netflix Italia svela le novità 2026: in arrivo più film e 10 serie; Netflix: è l’anno delle stelle! Ecco tutte le novità che vedremo nel 2026 - Radio Globo.

Netflix presenta il palinsesto italiano del 2026: l’anno delle stelleROMA – Tra tarocchi, stelle e un’atmosfera esoterica, ieri, 21 gennaio, Netflix Italia ha svelato l’intero palinsesto italiano per il 2026, dopo l’annuncio globale lanciato con la campagna a tema taro ... msn.com

Netflix Ads, l’Italia accelera. Evita Barra: «più audience, più dati e nuovi formati nel 2026»Contestualmente alla presentazione dell’offerta 2026, la Head of Advertising fa il punto con Engage sul business pubblicitario di Netflix in Italia: crescita del programmatic, attenzione premium e nuo ... engage.it

Netflix ha presentato il palinsesto delle produzioni italiane per il 2026: prepariamoci a un anno molto ricco tra film, serie e reality nostrani. https://serial.everyeye.it/articoli/speciale-palinsesto-netflix-italia-2026-zerocalcare-coppia-favino-elodie-wwe-66667.ht - facebook.com facebook

Sarah è la protagonista del film “Non abbiamo bisogno di parole”, in arrivo solo su Netflix x.com