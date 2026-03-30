Il 31 marzo nel Messinese si ricordano due donne vittime di femminicidio. A cinque anni di distanza dalla morte di una donna strangolata dal suo compagno a Furci Siculo nel 2020, si svolge un flashmob in memoria di Sara Campanella, uccisa a Messina nello stesso giorno. L’evento coinvolge diverse persone che si sono radunate per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere.

L'iniziativa dell'associazione “Al Tuo Fianco”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva. Sarà ricordata anche Lorena Quaranta, strangolata dal fidanzato sempre il 31 marzo, ma del 2020 Il 31 marzo, nel Messinese, non è una data neutra. È un giorno che, a cinque anni di distanza, sembra sovrapporre due storie diverse nello stesso punto del calendario: quella di Lorena Quaranta, strangolata dal fidanzato a Furci Siculo nel 2020, e quella di Sara Campanella, uccisa a Messina nel 2025. Due nomi, due vite interrotte, che oggi diventano il centro del flashmob organizzato dall’Associazione “Al Tuo Fianco”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Sara Campanella uccisa un anno fa, un flashmob nel Messinese contro i femminicidi

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