Il 31 marzo nel Messinese si svolge un flashmob dedicato alle due donne vittime di femminicidio, Lorena Quaranta e Sara Campanella. La data, che segna il quinto anniversario della morte di Lorena Quaranta avvenuta nel 2020, coincide con il futuro anniversario della morte di Sara Campanella, prevista per il 2025. L'iniziativa mira a ricordare le due figure attraverso un momento pubblico di sensibilizzazione.

Il 31 marzo, nel Messinese, non è una data neutra. È un giorno che, a cinque anni di distanza, sembra sovrapporre due storie diverse nello stesso punto del calendario: quella di Lorena Quaranta, uccisa a Furci Siculo nel 2020, e quella di Sara Campanella, uccisa a Messina nel 2025. Due nomi, due vite interrotte, che oggi diventano il centro del flashmob organizzato dall’Associazione “Al Tuo Fianco”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva. Che una ricorrenza così si costruisca intorno a una coincidenza temporale produce un effetto difficile da ignorare. Il tempo, in questi casi, smette di essere una semplice successione di giorni e diventa un luogo in cui la memoria si stratifica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Femminicidi, flashmob per Lorena Quaranta e Sara Campanella il 31 marzo: quando il calendario diventa memoria

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