Brembo partnership strategica coi cinesi di Jac Group | al lavoro su soluzioni innovative per le auto del futuro

Brembo e Jac Group hanno annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione. La partnership punta a sviluppare insieme soluzioni innovative per le auto del futuro. L’accordo è stato firmato giovedì scorso nella sede cinese di Jac, a Hefei. Ora le due aziende lavorano per rafforzare la loro collaborazione di lungo periodo e puntano a portare avanti progetti che cambieranno il modo di frenare le auto di domani.

Bergamo. Jac Group, uno dei principali produttori di auto cinesi, e Brembo, leader globale nelle soluzioni frenanti, hanno firmato giovedì 5 febbraio, nella sede centrale dell’azienda cinese, a Hefei, un accordo di cooperazione strategica per rafforzare la collaborazione di lungo periodo e promuovere l’innovazione sulle piattaforme dei veicoli del futuro. L’intesa rappresenta una tappa significativa per entrambe le aziende, ponendo le basi per una partnership più ampia, fondata sull’obiettivo comune di portare sul mercato le tecnologie più avanzate per la mobilità di nuova generazione. Grazie a questa collaborazione, le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare sistemi frenanti evoluti e soluzioni software avanzate, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato automotive cinese.🔗 Leggi su Bergamonews.it

