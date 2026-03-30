Il cantiere di restauro del Santuario di Gallivaggio riprende da lunedì 13 aprile, dopo una pausa invernale. La riapertura segna l’avvio di una nuova fase nel progetto di recupero, avviato in seguito alla frana verificatasi nel 2018. La comunità locale torna a coinvolgersi attivamente nel processo di restauro, che era stato sospeso durante i mesi più freddi dell’anno.

Dopo mesi di fermo invernale, il Santuario di Gallivaggio torna al centro del lavoro e della vita della comunità: lunedì 13 aprile riapre il cantiere di restauro, segnando una nuova fase concreta nel percorso di recupero iniziato dopo la frana del 2018. La ripresa delle attività operative sarà accompagnata anche da due momenti pubblici pensati per condividere il cammino fatto e quello ancora da compiere. Il primo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle ore 20:30, al Cineteatro Victoria di Chiavenna, con la tavola rotonda “Custodire l’arte e la fede del Santuario di Gallivaggio”. Tra i relatori don Andrea Straffi, responsabile... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Santuario di Gallivaggio: riapre il cantiere di restauro

Articoli correlati

Santuario di Caravaggio, 565mila euro per il restauro del Grande Organo: lavori suddivisi in tre lottiL’intervento, dalla durata di 3 anni, sarà finanziato in gran parte dall’8 per mille della Cei, mentre la restante parte sarà coperta dalle donazioni...

Leggi anche: Santuario dell’Annunziata, partiti i lavori PNRR: restauro e cantieri fino a giugno