Santuario di Caravaggio 565mila euro per il restauro del Grande Organo | lavori suddivisi in tre lotti

Il Santuario di Caravaggio avvia i lavori di restauro del Grande Organo, un intervento del valore di 565mila euro. I lavori, suddivisi in tre lotti, inizieranno il 3 febbraio con l’allestimento dei ponteggi. Questo intervento mira a conservare e valorizzare uno degli elementi più significativi della struttura, garantendo la tutela del patrimonio storico e musicale del luogo.

Caravaggio. Prenderanno il via il 3 febbraio, con l’allestimento dei ponteggi, i lavori di restauro del monumentale Grande Organo del Santuario di Santa Maria del Fonte. Dal 9 febbraio inizieranno le operazioni di smontaggio dello strumento: primo passo di un intervento da oltre 565mila euro, suddiviso in tre lotti e destinato a protrarsi per tre anni, fino al 2029. Il restauro è stato affidato alla ditta Pietro Corna – Costruzione e restauro organi a canne, specializzata in strumenti storici complessi, e sarà realizzato secondo i criteri moderni del restauro organario, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

