Dopo il rifiuto da parte delle autorità israeliane di consentire l’ingresso del cardinale Pizzaballa, la questura ha successivamente autorizzato l’accesso al Santo Sepolcro. L’episodio si è verificato a circa 24 ore dalla prima interdizione, che aveva portato a un blocco temporaneo dell’entrata. La decisione ha permesso di riaprire i luoghi di culto ai visitatori e ai fedeli.

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Custodia della Terra Santa confermano che “le questioni riguardanti le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua nella Chiesa del Santo Sepolcro sono state affrontate e risolte in coordinamento con le autorità competenti. In accordo con la polizia di Israele, è stato garantito l’accesso per i rappresentanti delle Chiese al fine di condurre liturgie e cerimonie e preservare le antiche tradizioni pasquali nella Chiesa del Santo Sepolcro”, si legge in una nota diffusa dal Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e dalla Custodia di Terra Santa. Dopo le polemiche innescate dall’accaduto, era intervenuto anche il presidente israeliano Herzog, che si era detto addolorato per lo “spiacevole incidente” che aveva avuto per protagonista il cardinale Pizzaballa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Santo Sepolcro, dopo il caso Pizzaballa da Israele OK ad accesso

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