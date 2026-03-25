Da Visibilia alla presunta truffa Inps | i guai giudiziari di Santanchè

Negli ultimi tempi si sono susseguite notizie riguardanti l'impegno giudiziario di una parlamentare coinvolta in un procedimento legato a presunte irregolarità finanziarie. La vicenda include indagini sulla gestione di fondi appartenenti a società di comunicazione e su pratiche sospette relative a un ente previdenziale pubblico. La politica ha mantenuto un atteggiamento di riserbo, mentre le procedure legali sono ancora in corso.

«Male non fare, paura non avere»: è la formula dietro la quale si è sempre rifugiata ogni volta che in pubblico le si chiedeva conto dei suoi guai giudiziari. Che sono molti. La ministra del Turismo Daniela Santanchè, molto vicina al presidente del Senato Ignazio La Russa, “invitata” alle dimissioni dalla premier Giorgia Meloni, è infatti a processo per falso in bilancio sul caso Visibilia, il gruppo editoriale da lei fondato e da cui ha dismesso cariche e quote. Ed è in udienza preliminare per la truffa aggravata all’Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, sempre sul capitolo Visibilia. All’elenco vanno aggiunte le altre due accuse... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Da Visibilia alla presunta truffa Inps: i guai giudiziari di Santanchè Articoli correlati Santanchè, da Bioera alla presunta truffa all’Inps: tutte le grane giudiziarie della ministra (e dove rischia di più)Con l’iscrizione nel registro degli indagati per l’ipotesi di bancarotta per il fallimento di Bioera si allunga la lista delle grane giudiziarie di... Santanchè tra inchieste e processi: dalla Visibilia alla bancarotta Bioera, tutti i nodi giudiziari apertiLa ministra Daniela Santanchè torna al centro della scena per una serie di vicende giudiziarie che, nel tempo, hanno finito per intrecciarsi tra... Tutti gli aggiornamenti su Da Visibilia alla presunta truffa Inps... Temi più discussi: Daniela Santanchè, dalla truffa Covid al falso in bilancio su Visibilia: tutte le inchieste aperte; Daniela Santanchè: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo; Santanchè (in trincea) scaricata da Meloni, l’effetto domino del referendum: la premier accelera la ristrutturazione del governo; Visibilia, le accuse di truffa e i processi: tutti i guai di Daniela Santanchè. Santanchè, da Bioera alla presunta truffa all’Inps: tutte le grane giudiziarie della ministra (e dove rischia di più)Con l’iscrizione nel registro degli indagati per l’ipotesi di bancarotta per il fallimento di Bioera si allunga la lista delle grane giudiziarie di Daniela Santanchè. A carico della ministra del ... ilsole24ore.com Visibilia, le accuse di truffa e i processi: tutti i guai di Daniela SantanchèTra le contestazioni della procura di Milano c’è il falso in bilancio ... msn.com Il 5 novembre 2022, appena due settimane dopo il giuramento al Quirinale del governo Meloni, il Fatto svelava la “furbata” di Daniela Santanchè ai danni dell’Inps nell’uso della cassa integrazione Covid in Visibilia nel 2020. Sono passati 1.235 giorni da quell - facebook.com facebook Tra il processo Visibilia per falso in bilancio e il caso INPS, Daniela Santanchè avrebbe dovuto farsi da parte da tempo. Finalmente anche Meloni, chissà perché proprio ora, si unisce alle opposizioni nel chiederne le dimissioni. Meglio tardi che mai, ma sempr x.com