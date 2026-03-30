Lo sherry è un vino fortificato originario della Spagna, apprezzato da intenditori. Tra le varie tipologie, si trova anche la versione chiamata

Lo sherry è un animale fantastico, solo che individuare dove trovarlo - per parafrasare l'omonimo film - non è per nulla facile. Già perché i vini liquorosi di Jerez de la Frontera (sherry è un'inglesizzazione di Jerez, non c'entra nulla con la ciliegia cherry), in epoca moderna abbondavano sulle tavole di mezza Europa mentre oggi sono ridotti a una nicchia della nicchia. Un peccato, perché straordinario è lo spettro di suggestioni gustative di questi vini naturalmente invecchiati in botti scolme sotto un velo di lieviti. Oltre ai marchi più diffusi e conosciuti, recentemente i distributori stanno scoprendo piccoli produttori in grado di creare artigianalmente sherry unici e iridescenti, di gran carattere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santa Petronila, "micro sherry" da intenditori

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