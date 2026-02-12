Cospaia la micro-repubblica nata da un errore

A Cospaia, nel cuore dell’Alta Valtiberina, si apre un capitolo particolare della storia italiana. Nel 1440, un errore nei confini ha trasformato il borgo in una piccola repubblica autonoma. La Chiesa, con il Papa Eugenio IV, aveva venduto le terre ai fiorentini, ma un errore di valutazione ha lasciato Cospaia fuori da ogni controllo. Così, il borgo si è trovato senza sovrano e ha mantenuto la sua indipendenza per secoli, senza mai essere ufficialmente annesso a nessuno.

Nel 1440 il borgo dell'Alta Valtiberina si ritrovò indipendente per l'errata valutazione dei confini, dopo che il Papa Eugenio IV vendette le terre della Chiesa ai fiorentini. Rimase libera (e senza tasse) per quasi 4 secoli. Fu tra le prime zone di coltivazione del tabacco nella Penisola, ancora oggi famoso nel mondo. Nel verde dei campi e sulle colline coltivate dell'Alta Valtiberina, a cavallo tra Umbria, Toscana e Marche, la Storia ha consegnato uno dei casi più singolari dal punto di vista geopolitico: quello della micro-repubblica di Cospaia, paese di poche anime tra Sansepolcro e Città di Castello.

