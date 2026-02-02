Micro telecamera nel polsino della camicia modem nei pantaloni micro auricolare nell' orecchio | beccato all' esame della patente

Questa settimana, gli agenti della polizia stradale di Verbania hanno smascherato un giovane egiziano di 22 anni durante l’esame per la patente. Il ragazzo aveva nascosto micro telecamere nel polsino della camicia, un modem nei pantaloni e un micro auricolare nell’orecchio, cercando di ingannare gli esaminatori. Alla fine, è stato denunciato per aver tentato di superare l’esame usando dispositivi illeciti.

Gli genti della Polizia di Stato si sono insospettiti proprio per la presenza del telefono spento con lo schermo rotto, espediente già riscontrato in altri casi analoghi, pertanto nel corso della seduta hanno estratto la sim, impedendo che l’interessato ricevesse le risposte. Al termine dell’esame, gli operatori hanno perquisito l’extracomunitario trovando i dispositivi illeciti sopra indicati, che venivano sottoposti a sequestro. Il denunciato ha deciso allora di collaborare e ha descritto la persona che la mattina stessa gli aveva fornito i dispositivi, spiegando che solo dopo aver superato l’esame avrebbe dovuto corrispondere la somma di 2.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Verbania Polizia Monza, tenta di superare esame della patente con auricolare e telefonino: beccato e denunciato Passa il test scritto della patente: viene beccato con microcamera e auricolare Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Verbania Polizia Tenta di superare l’esame di guida con micro auricolare nell’orecchio. 22enne denunciatoHa tentato di superare l’esame di guida con apparecchiature da 007, utilizzando una micro-telecamera occultata nel bottone del polsino sinistro della camicia, collegata ad un modem celato all’interno ... ecorisveglio.it DDPAI 4K Dash Cam N5 Doppia telecamera da cruscotto anteriore e posteriore con risoluzione Passa da 169,02 a 71,23€ https://s.click.aliexpress.com/e/_c3wUFRCJ ________________ Scheda Micro SD originale 70mai Scheda TF Livello UHS-3 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.