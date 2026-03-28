Ha preso le migliori Stefano De Martino colpaccio per Sanremo 2027 | le due regine della tv come co-conduttrici

Un’immagine non ufficiale e alcune indiscrezioni hanno generato discussioni sul prossimo Festival di Sanremo. Si parla di un possibile coinvolgimento di due figure femminili della televisione come co-conduttrici dell’evento del 2027. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, senza conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi.

Un’immagine rubata e poche indiscrezioni sono bastate per accendere il dibattito sul futuro del Festival di Sanremo. Secondo le ultime voci, Stefano De Martino, fresco del passaggio di testimone da Carlo Conti, avrebbe già iniziato a lavorare dietro le quinte alla 77esima edizione della kermesse musicale più seguita d’Italia. E tra le prime mosse ci sarebbe quella di costruire una squadra di co-conduttrici di grande impatto. Al centro dei rumor ci sono due nomi di peso della televisione italiana. A far scattare le speculazioni è stata una fotografia pubblicata dal settimanale Gente, scattata a Villa Ada, a nord di Roma, in cui le due conduttrici appaiono insieme durante una passeggiata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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