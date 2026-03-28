Ha preso le migliori Stefano De Martino colpaccio per Sanremo | le regine della tv come co-conduttrici

Un’immagine non ufficiale ha acceso l’attesa per la prossima edizione di Sanremo, annunciando l’ingresso di due note conduttrici televisive come co-conduttrici, in un quadro ancora da definire completamente. L’indiscrezione si è diffusa rapidamente sui social e tra gli addetti ai lavori, alimentando le discussioni e le speculazioni sulla composizione del cast. La manifestazione si avvicina e i dettagli sul programma continuano a essere oggetto di voci e anticipazioni.

Basta una foto “rubata” e qualche indiscrezione ben piazzata per far partire il conto alla rovescia, anche se mancano ancora mesi e mesi. Nelle ultime ore, il nome di Stefano De Martino è tornato al centro delle chiacchiere sul Festival di Sanremo 2027: secondo i rumor, dopo il passaggio di testimone da Carlo Conti, il conduttore avrebbe già iniziato a muovere i primi fili dietro le quinte della 77esima edizione. E la mossa che fa più rumore ha un sapore chiarissimo: costruire una squadra di co-conduttrici capace di alzare subito l’asticella, mescolando carisma, esperienza e un richiamo pop che “buca” lo schermo. La foto che accende il gossip (e la curiosità). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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