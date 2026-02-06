Smog e stop alle auto ‘La Comune’ attacca | Nessuna risposta sui controlli

Il comune ha sollevato ancora polemiche sul tema dell’inquinamento. Da settimane, le restrizioni alle auto sono al centro del dibattito, ma dall’amministrazione non arrivano risposte chiare sui controlli. La Commissione comunale ha presentato un’interrogazione, chiedendo spiegazioni sui controlli e sulla qualità dell’aria. Finora, nessuna novità ufficiale, mentre il problema smog si fa sempre più pressante in città.

Inquinamento atmosferico, restrizioni e controlli. 'La Comune', lo scorso ottobre, ha presentato un'interrogazione sulla qualità dell'aria, in applicazione delle ordinanze Pair al sindaco, al presidente della Giunta e all'assessora alle Politiche sociali in cui si evidenziava, attraverso le.

