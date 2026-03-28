Sanità dopo 19 anni la Campania esce dal piano di rientro Fico | Risultato importante

Dopo 19 anni, la regione campana ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero della Salute a uscire dal piano di rientro sanitario e passare alla gestione ordinaria. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione tenutasi a Roma. La regione aveva avviato il percorso di rientro nel 2004, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la sostenibilità del sistema sanitario regionale.

Dopo 19 anni la sanità campana esce dal piano di rientro e torna alla gestione ordinaria. Il via libera è arrivato dal Ministero della Salute al termine di una riunione a Roma. Una svolta attesa da anni che consentirà alla Regione di programmare investimenti, assumere personale e ammodernare strutture e tecnologie. Si chiude così un lungo braccio di ferro tra Napoli e Roma. Nonostante i conti in regola da tempo, la Campania era rimasta sotto la vigilanza ministeriale. La vicenda era finita davanti al Tar, che a novembre aveva dato ragione alla Regione dopo il ricorso della precedente giunta guidata da Vincenzo De Luca. Sanità, dopo 19 anni la Campania esce dal piano di rientro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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