Caos gestionale al Ruggi di Salerno l’allarme del Nursind

Il Nursind di Salerno segnala un crescente caos gestionale al Ruggi, evidenziando un problema che si è sviluppato nel tempo. La situazione riflette una fase di criticità che ha progressivamente compromesso la governance dell’ospedale, presidio centrale per la sanità provinciale e regionale, nonché sede universitaria. È importante comprendere le cause di questa situazione per favorire interventi mirati e migliorare l’efficienza del servizio sanitario locale.

Non si tratta di un episodio isolato, ma dell'esito di una lunga fase di criticità che, negli ultimi mesi, ha progressivamente indebolito la governance del presidio centrale per la sanità provinciale e regionale, DEA di II livello e sede universitaria. A lanciare un allarme netto sulla situazione è il Nursind provinciale di Salerno, che in un documento formale indirizzato al Presidente della Regione Campania chiede un intervento immediato per ristabilire una direzione chiara, autorevole e pienamente operativa all'interno dell'azienda. Dimissioni e vuoto di governance. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, le recenti dimissioni del direttore generale, del direttore sanitario e di altre figure apicali hanno prodotto un vuoto gestionale che sta compromettendo il funzionamento complessivo della struttura.

