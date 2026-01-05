Sanità dimissioni a catena al Ruggi di Salerno | l' allarme del Nursind
Le recenti dimissioni di diversi dirigenti all'ospedale Ruggi di Salerno hanno generato preoccupazioni sulla stabilità della gestione sanitaria locale. La sequenza di cessioni al vertice rischia di compromettere i servizi e la continuità assistenziale, sollevando un forte allarme tra le organizzazioni sindacali. La situazione richiede attenzione per garantire un funzionamento efficiente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Un vuoto di potere che rischia di paralizzare la sanità provinciale. Le dimissioni a catena dei vertici aziendali hanno creato una situazione di stallo all'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona", spingendo le rappresentanze sindacali a lanciare un allarme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Dimissioni al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Serve una svolta immediata”
Leggi anche: Il Nursind Salerno contro il programma Rai “Far West”: “Sull’ospedale Ruggi racconto parziale, servono fatti e rispetto”
Nuove dimissioni al Ruggi, Polichetti (Udc): "A rischio l’assistenza ai cittadini" - Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute: "Senza una guida chiara e stabile si rischia di compromettere il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, che già operano in con ... salernotoday.it
AMBULANZA PRIVATA H 24 Frosinone-Roma-Latina TRASPORTI SANITARI Brevi e Lunghi Tragitti Dimissioni Ricoveri Trasferimenti Visite Mediche Taxi Sanitario Transfer Internazionali ASSISTENZA & SICUREZZA SANITAR - facebook.com facebook
Dimissioni del direttore sanitario Fabbo, FP Cgil: "Preoccupati per la stabilità dell'ASL in una fase cruciale" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.