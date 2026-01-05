Sanità dimissioni a catena al Ruggi di Salerno | l' allarme del Nursind

Da salernotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti dimissioni di diversi dirigenti all'ospedale Ruggi di Salerno hanno generato preoccupazioni sulla stabilità della gestione sanitaria locale. La sequenza di cessioni al vertice rischia di compromettere i servizi e la continuità assistenziale, sollevando un forte allarme tra le organizzazioni sindacali. La situazione richiede attenzione per garantire un funzionamento efficiente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Un vuoto di potere che rischia di paralizzare la sanità provinciale. Le dimissioni a catena dei vertici aziendali hanno creato una situazione di stallo all'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona", spingendo le rappresentanze sindacali a lanciare un allarme. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dimissioni al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Serve una svolta immediata”

Leggi anche: Il Nursind Salerno contro il programma Rai “Far West”: “Sull’ospedale Ruggi racconto parziale, servono fatti e rispetto”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

sanit224 dimissioni catena ruggiNuove dimissioni al Ruggi, Polichetti (Udc): "A rischio l’assistenza ai cittadini" - Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute: "Senza una guida chiara e stabile si rischia di compromettere il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, che già operano in con ... salernotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.