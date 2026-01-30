Aidem Disturbi dello Spettro Autistico a scuola | diagnosi interventi educativi e didattica inclusiva Corso online accreditato MIM

Un nuovo corso online aiuta i docenti a gestire meglio gli studenti con autismo. In 15 ore, gli insegnanti imparano a leggere le diagnosi e a scegliere interventi educativi più efficaci. L’obiettivo è rendere le lezioni più inclusive, favorendo l’integrazione di tutti gli studenti con disturbi dello spettro autistico.

In Italia ogni anno si registrano circa 4.3005.000 nuovi casi e 1 bambino su 77 (dati stimati 2024-2025) presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono dati che evidenziano una crescita costante delle diagnosi. Riconoscere e comprendere i segnali precoci di autismo nei bambini è il primo passo per una diagnosi tempestiva e adeguata e per operare con i mezzi giusti. I disturbi dello spettro autistico sono molto eterogenei e hanno una serie di manifestazioni che variano da un bambino all’altro, ma nello stesso tempo presentano anche caratteristiche comuni. È dunque fondamentale che tutto il personale scolastico abbia familiarità con le fasi e la documentazione adeguata alla realizzazione di interventi educativi idonei.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il corso online accreditato MIM di 15 ore offre ai docenti strumenti pratici e strategie per integrare la didattica emozionale in classe.

