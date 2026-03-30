Sanita’ | al Grassi le Fiamme gialle consegnano doni al reparto pediatria regaliamo un sorriso

Da romadailynews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fiamme Gialle hanno consegnato doni al reparto pediatria dell’ospedale Grassi in una mattinata dedicata alla solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto i militari che hanno portato regali ai bambini ricoverati, offrendo un momento di vicinanza e conforto a chi si trova in ospedale. La consegna dei doni si è svolta in un’atmosfera di affetto e attenzione nei confronti dei piccoli pazienti e del personale sanitario.

Una mattinata all’insegna della vicinanza e dell’affetto ha rappresentato una testimonianza concreta della presenza al fianco di chi soffre e di chi, giorno dopo giorno, è impegnato a prestare le cure necessarie. “Regaliamo un sorriso” è l’iniziativa che si è svolta questa mattina presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale “Grassi” di Ostia. Durante questo evento si è tenuto un momento di incontro e solidarietà con la consegna di doni ai piccoli ricoverati, il tutto promosso dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza, da sempre attivo sul territorio lidense. Accoglienza e partecipazione. La primaria del reparto di Pediatria, Luisa Pieragostini, insieme ad Annamaria Iafrate, Dirigente Medico della Uoc Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale Grassi, hanno accolto la delegazione delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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