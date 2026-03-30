Sanita’ | al Grassi le Fiamme gialle consegnano doni al reparto pediatria regaliamo un sorriso

Le Fiamme Gialle hanno consegnato doni al reparto pediatria dell’ospedale Grassi in una mattinata dedicata alla solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto i militari che hanno portato regali ai bambini ricoverati, offrendo un momento di vicinanza e conforto a chi si trova in ospedale. La consegna dei doni si è svolta in un’atmosfera di affetto e attenzione nei confronti dei piccoli pazienti e del personale sanitario.

Una mattinata all’insegna della vicinanza e dell’affetto ha rappresentato una testimonianza concreta della presenza al fianco di chi soffre e di chi, giorno dopo giorno, è impegnato a prestare le cure necessarie. “Regaliamo un sorriso” è l’iniziativa che si è svolta questa mattina presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale “Grassi” di Ostia. Durante questo evento si è tenuto un momento di incontro e solidarietà con la consegna di doni ai piccoli ricoverati, il tutto promosso dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza, da sempre attivo sul territorio lidense. Accoglienza e partecipazione. La primaria del reparto di Pediatria, Luisa Pieragostini, insieme ad Annamaria Iafrate, Dirigente Medico della Uoc Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale Grassi, hanno accolto la delegazione delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: al Grassi le Fiamme gialle consegnano doni al reparto pediatria, “regaliamo un sorriso” Articoli correlati Leggi anche: La 'Befana solidale' arriva nel reparto di Pediatria: sorrisi e doni per i piccoli pazienti Leggi anche: Terni, Santangelo dona uno scalda biberon al reparto di pediatria: “Tecnologia avanzata al servizio del benessere dei bimbi” Altri aggiornamenti su Sanita' al Grassi le Fiamme gialle... Temi più discussi: Uno spray nasale per le cure neurologiche: una sperimentazione promettente; Premiato il senso civico di Elena; Focolaio di meningite in Gran Bretagna, 16 bimbi di una scuola del Fleming in gita nel Kent; Mostre, nuove sfide tra i colori di Armitage a Palazzo Grassi. E a Punta della Dogana riflettori su Lorna Simpson. ASL Roma 3, al Grassi di Ostia tre nuovi ambulatori per gastroenterologia, fegato e pancreasASL Roma 3 attiva al Grassi di Ostia tre nuovi ambulatori per gastroenterologia, epatologia e pancreas: percorsi dedicati, diagnosi precoce e follow-up ... ilquotidianodellazio.it Ospedale Grassi di Ostia. D’Amato stanzia 55 mln di euro, il M5S locale: Uno spotL’Assessore D’Amato annuncia uno stanziamento di 55 milioni di euro per l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, principale nosocomio del Litorale Romano e fonte di servizi (primariamente) per le popolose ... quotidianosanita.it SANITA' • Salute Ulss 5 Polesana: avviato con successo il programma innovativo terapie domiciliari per pazienti con sclerodermia afferenti alla Uos Angiologia. - facebook.com facebook