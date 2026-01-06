La ' Befana solidale' arriva nel reparto di Pediatria | sorrisi e doni per i piccoli pazienti

Martedì mattina, nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona, è arrivata la Befana solidale, portando doni e un sorriso ai piccoli pazienti. Un’ iniziativa che ha l’obiettivo di regalare momenti di serenità e conforto durante il periodo di festa, contribuendo a rendere più lieve il soggiorno in ospedale. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza di un’attenzione speciale ai bambini in cura.

Una Befana speciale, per sensibilità e solidarietà. È quella che martedì mattina si è aggirata per i corridoi del reparto pediatrico dell’ospedale di Cona, con l’obiettivo di portare spensieratezza e felicità ai piccoli pazienti che stanno trascorrendo questi giorni di festa in degenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

