La ' Befana solidale' arriva nel reparto di Pediatria | sorrisi e doni per i piccoli pazienti
Martedì mattina, nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona, è arrivata la Befana solidale, portando doni e un sorriso ai piccoli pazienti. Un’ iniziativa che ha l’obiettivo di regalare momenti di serenità e conforto durante il periodo di festa, contribuendo a rendere più lieve il soggiorno in ospedale. Un gesto di solidarietà che sottolinea l’importanza di un’attenzione speciale ai bambini in cura.
Una Befana speciale, per sensibilità e solidarietà. È quella che martedì mattina si è aggirata per i corridoi del reparto pediatrico dell’ospedale di Cona, con l’obiettivo di portare spensieratezza e felicità ai piccoli pazienti che stanno trascorrendo questi giorni di festa in degenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: La magia del Natale contagia il reparto di Pediatria al Papardo: sorrisi e doni per i piccoli pazienti
Leggi anche: Carabinieri in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia: doni e sorrisi per i piccoli pazienti
La 'Befana solidale' arriva nel reparto di Pediatria: sorrisi e doni per i piccoli pazienti; Befana solidale a Bolzano: regali e sorrisi nel reparto di Pediatria; Dolci, gadget e presidi sanitari: la Befana solidale della polizia locale arriva al Gom; La Befana solidale della Polizia Locale di Reggio Calabria: doni, sorrisi e speranza al reparto di Pediatria del GOM.
Befana solidale a Bolzano: regali e sorrisi nel reparto di Pediatria - Ad accogliere l’iniziativa la dottoressa Silvia Longhi, insieme al personale infermieristico del reparto. altoadige.it
Befana solidale, giocattoli ai bambini in ospedale dall'associazione stabiese - La Befana in corsia: l'associazione stabiese Young Space dona sorrisi ai bambini ricoverati a Nocera. lostrillone.tv
La Befana solidale della Polizia Locale di Reggio Calabria: doni, sorrisi e speranza al reparto di Pediatria del GOM - Con questo spirito, nella mattinata della Befana, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha fatto visita al reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano, portando ai piccoli degenti calze ... reggiotv.it
FOTO | #Aversa. L’iniziativa solidale della #CurvaNord: #calze della #Befana per i piccoli pazienti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.