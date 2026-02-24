Sanita’ | Campus bio-medico ortopedia protagonista oltre 29.600 pazienti trattati nel 2025

Il Campus Bio-Medico ha registrato un aumento significativo di interventi ortopedici nel 2025, a causa della crescente domanda di cure specializzate. Sono stati trattati oltre 29.600 pazienti, con più di 42.600 prestazioni ambulatoriali e quasi 4.800 interventi chirurgici, molti dei quali riguardano protesi e ricostruzioni articolari. Questi numeri dimostrano l’espansione delle capacità della struttura, che continua a investire in tecnologie avanzate per migliorare l’assistenza.

Oltre 29.600 pazienti trattati, più di 42.600 prestazioni ambulatoriali svolte e quasi 4.800 operazioni chirurgiche effettuate, di cui oltre 2.300 interventi protesici. Questi sono i numeri principali che fotografano l’attività nel 2025 dell’Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia della fondazione policlinico universitario Campus Bio-medico, che si sta affermando sempre di più come un punto di riferimento sia a livello territoriale che nazionale nella diagnosi e nel trattamento delle patologie dell’apparato locomotore. Si tratta di un’attività clinica caratterizzata da alti volumi e da una notevole complessità, sviluppata in stretta integrazione con la ricerca e l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di offrire ai pazienti un’assistenza sempre più personalizzata e centrata sui loro bisogni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Campus Bio-medico. Violenza donne: un nuovo entro antiviolenzaÈ stato inaugurato presso il Campus Bio-medico il nuovo centro antiviolenza, promosso dalla fondazione Policlinico Universitario in collaborazione con l’associazione Assolei Aps.

Inaugurato un centro antiviolenza al Policlinico Campus Bio-MedicoÈ stato inaugurato al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico un nuovo centro antiviolenza, situato in via Alvaro del Portillo 200.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanità digitale. L’importanza di un’AI che parli tutte le lingue; Doc 4: le riprese della serie al Campus Biomedico di Roma; Malaria, cos’è, come si trasmette, come si previene e perché può essere pericolosa; Esce dall'ospedale e muore mentre cammina sulla Laurentina: aveva il braccialetto del Campus Bio-Medico.

Sanita’: Campus bio-medico, ortopedia protagonista, oltre 29.600 pazienti trattati nel 2025Numeri significativi per l'Unità di ortopedia del Campus Bio-medico di Roma nel 2025, con focus sull'innovazione e assistenza personalizzata. romadailynews.it

Sanità: Campus Bio-medico, a Roma dal 2027 due nuovi Medical center. Tosti (presidente), rendiamo più semplice l’accesso alle cure e ai percorsi di prevenzioneCon queste due nuove aperture la nostra Fondazione compie un passo importante nel percorso di crescita e di servizio alla collettività. Così il presidente della Fondazione Policlinico universitario ... agensir.it

Sanità, CISL FP Sondrio: bene il campus universitario al Morelli. Ora anche asili nido aziendali per fermare la fuga del personale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook