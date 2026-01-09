A Palermo, giovedì 8 gennaio, è stato centrato un 5 al Superenalotto, con una vincita di oltre 64 mila euro. Sebbene il jackpot da quasi 103 milioni di euro continui a sfuggire, questa vincita rappresenta un'occasione significativa per il giocatore. La regione mantiene alta l’attenzione sul gioco, che resta tra i più popolari in Italia, offrendo ogni settimana nuove opportunità di vincita.

Il 6 da quasi 103 milioni continua a latitare, ma ieri (giovedì 8 gennaio) a Palermo è stato comunque centrato un 5 dal valore di 64.048,75 euro.La schedina vincente è stata giocata in un punto di vendita Sisal che si trova al civico 2A di viale Francesco Scaduto, alle spalle di Villa Sperlinga. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Centrato un 5 al Superenalotto, a Palermo vinti oltre 64 mila euro - La schedina vincente è stata giocata in un punto vendita Sisal di viale Francesco Scaduto, alle spalle di Villa Sperlinga