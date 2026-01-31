Servizi sanitari estesi al week-end anche a Torrette | visite mediche disponibili nei giorni di riposo

Da questo fine settimana, a Torrette, arriva un nuovo servizio: le visite mediche di base disponibili anche nei giorni di riposo. La novità fa parte di una riorganizzazione pensata per rendere più facile l’accesso alle cure primarie, senza dover attendere i giorni feriali. Ora i cittadini possono prenotare visite mediche anche nel weekend, senza dover rinunciare alle proprie ferie o pause.

A Torrette, nel comune di Ancona, da questo fine settimana sono attive le visite mediche di base anche nei giorni di riposo, un servizio che arriva dopo un’ampia riorganizzazione dei tempi di accesso alle cure primarie. Il progetto, già sperimentato in altre zone del territorio marchigiano, è stato esteso a questa zona per rispondere a una crescente domanda di accessibilità alle prestazioni sanitarie fuori dall’orario lavorativo. Le visite sono gestite dal Centro di Medicina Generale di Torrette, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, e si svolgono sabato e domenica mattina, con orario dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Ameve.eu

