Cosenza ritrovati due corpi in mare in pochi giorni | indagini a 360° su maltempo e possibili rotte migratorie

Un altro corpo è stato trovato nelle acque di Coreca, a pochi giorni dal primo ritrovamento. La polizia indaga tra maltempo e rotte migratorie, mentre il mare continua a restituire vittime. La spiaggia di Campora San Giovanni è di nuovo sotto sforzo, con i soccorritori che cercano di fare luce su cosa stia succedendo.

Cosenza, un cadavere restituito dal mare: la costa sotto sforzo tra maltempo e migrazioni. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nelle acque di Coreca di Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza, nella serata di ieri, 12 febbraio 2026. La scoperta, avvenuta in un contesto di maltempo che sta colpendo il Tirreno, si aggiunge a un altro ritrovamento simile avvenuto pochi giorni prima a Scalea, sollevando interrogativi sulla sicurezza del litorale e sulle possibili cause di queste tragedie. Le indagini sono state affidate alla Procura di Paola.

