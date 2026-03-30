San Donato a mani vuote Spreca poi non recupera

Nella partita tra San Donato Tavarnelle e Siena, i padroni di casa sono stati sconfitti per 3-2. La formazione di casa ha commesso vari errori, sprecando occasioni e senza riuscire a recuperare il risultato finale. La gara si è conclusa con i toscani che hanno subito la sconfitta dopo aver perso punti importanti in casa.

San Donato Tavarnelle 2 Siena 3 SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2) Neri; Pecchia, Cecchi, Morelli; Falconi (71’ Leonardi), Torrini, Gistri (71’ Mignani), Perugi (57’ Nardella); Calonaci (85’ Ronci); Lomangino (71’ Rotondo), Ciravegna all. Bagatti SIENA (3-4-3) Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Tosini, Barbera (57’ Vlahovic), Mastalli, Bello (57’ Zanoni); Nardi (89’ Schettini), Lipari (73’ Ciofi), Giannetti (57’ Andolfi). All. Voria. ARBITRO Capelli di Mantova MARCATORI: 21’ Lipari, 29’ Cavallari, 48’ Calonaci, 66’ Andolfi, 83’ Rotondo NOTE ammoniti Falconi, Ciravegna, Mastalli; angoli 3-1 TAVARNELLE - Non basta un tempo, il secondo, al San Donato Tavarnelle per portare a casa almeno un punto nell’incontro al Pianigiani di ieri contro il Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Donato a mani vuote. Spreca, poi non recupera Articoli correlati Leggi anche: Rapinatori violenti in casa. Pestano il proprietario poi fuggono a mani vuote Fanno saltare in aria il bancomat, ma poi fuggono a mani vuoteÈ caccia alla banda che, nella notte di mercoledì, ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale di Strozzacapponi del Monte dei Paschi di Siena. Contenuti e approfondimenti su San Donato Temi più discussi: Alla scoperta della Quaremma a San Donato di Lecce; Banco Bpm e credito cooperativo: al via la stagione delle assemblee; Ematologia, lavori di ristrutturazione del reparto grazie ad AIL Arezzo Federico Luzzi; Voglio fare il musicista: oltre 700 alunni nei licei musicali della Sardegna. Calciomercato. San Donato nelle mani di NeriIl San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci corre ai ripari dopo l’infortunio di Frati. Il ds Tommaso Ghinassi si è assicurato le prestazioni di Christian Neri (classe 2008). Il giovane ... lanazione.it A San Donato sale l’addizionale Irpef. Le opposizioni insorgono: Mettono le mani nelle tasche del ceto medioSan Donato Milanese (Milano), 18 gennaio 2026 – Con Il balzello sull’Irpef si colpisce il ceto medio, già fortemente penalizzato dal caro-vita. A San Donato, minoranze all’attacco ... ilgiorno.it Dal Pianigiani di Tavarnelle per San Donato Tavarnelle-Siena. Si gioca la 29esima giornata serie D girone E Fischio di inizio ore 15.00 @siena_fc_ @sandonatotavarnellecalcio - facebook.com facebook Il Giorno - Milan, sfuma il progetto stadio a San Donato: il Comune chiede il rimborso spese x.com